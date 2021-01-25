Орлов рассказал новые детали перехода Кокорина в "Фиорентину"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: ФК "Фиорентина"
"Кокорина "Спартак" не принял, к сожалению. Дай бог, чтобы получилось с "Фиорентиной". У меня есть сведения, что там не складывалось, но сегодня он улетел во Флоренцию. Дай бог, чтобы заключили контракт. Один из спонсоров клуба должен был заплатить "Спартаку" деньги за Кокорина. Были предположения, что он не может или не хочет платить. Три дня назад прошла такая информация. Сейчас всё успокоилось, он летит. И уже тренер сказал, что у Кокорина есть воля, характер. Это хорошо", - сказал Орлов.

Напомним, сегодня Александр Кокорин прилетел в Италию для прохождения медосмотра. После его успешного прохождения, нападающий подпишет контракт с "фиалками" до 2024 года. За трансфер Кокорина "Фиорентина" заплатит "Спартаку" 4,5 млн евро.

СМИ сообщают, что уже завтра Александр Кокорин проведет первую тренировку в итальянской команде, познакомиться с партнерами по новой команде и главным тренером клуба Чезаре Пранделли.

Александр Кокорин выступал за московский "Спартак" с лета прошлого года. В московскую команду он пришел на правах свободного агента. За "красно-белых" он сыграл в 10 матчах, забив 2 гола.

"Фиорентина" занимает 12-е место в таблице Серии А. После 19-ти матчей у команды 21 очко.

Источник: "Радио "Зенит"

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Теги: Серия А Кокорин Фиорентина Спартак Российские трансферы
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