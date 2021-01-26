- Делала ли мне "Фиорентина" предложение, или это всего лишь шутка Высоцкого? После игры были банкеты. И такой вопрос поднимался на уровне руководителей клубов. Но уехать тогда за рубеж было невозможно, - передает слова Бышовца Sport24.
"Но недаром клуб "Фиорентины" предлагал мильон за Бышовца", - гласит строчка из песни Владимира Высоцкого "Разговор с женой после чемпионата мира по футболу", написанная в 1970 году. Ранее, в ноябре 1969 года, киевское "Динамо" с Анатолием Бышовцем в составе уступило "Фиорентине" в 1/8 финала Кубка Европейских Чемпионов (1:2, 0:0).
Бышовец: мой переход в "Фиорентину" обсуждался на уровне руководителей клубов. Но тогда это было невозможно
Экс-нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР Анатолий Бышовец рассказал об интересе к нему со стороны итальянской "Фиорентины" во времена игровой карьеры.
Фото: РИА Новости
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