Широков отметил, что Кокорин выбрал правильный вариант продолжения карьеры, решив перейти в "Фиорентину".
"Это отличный переход для Саши: не каждый день появляется возможность поиграть в Италии, тем более пожить во Флоренции. Он же говорил, что хочет поиграть в Европе, есть вариант — нужно обязательно ехать, несмотря на понижение зарплаты. Так что он правильно сделал, молодец", - сказал Широков.
Он также добавил, что, возможно, в Италии Кокорин не будет испытывать серьезных проблем с травмами. Кроме того, Широков заявил, что успешность карьеры нападающего в "Фиорентине" будет зависеть от его трудолюбия.
"Что касается травм, то там ведь потеплее, чем здесь. Может, и этот вопрос удастся решить получше. А в остальном у него все есть. Главное, трудолюбие: будет работать, все у него получится, не сомневайтесь", - сказал бывший игрок сборной России.
Отметим, что в среду, 27 января, "Фиорентина" официально объявила о трансфере Кокорина из "Спартака". По данным СМИ, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.
Источник: Sport24
Широков - о Кокорине: это отличный переход для Саши. Он правильно сделал, молодец
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Роман Широков прокомментировал переход форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
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