Романцев отметил, что хорошо относится к Кокорину. Также он заявил, что трансфер в "Фиорентину" - шанс все изменить в жизни для игрока. В заключение Романцев пожелал Кокорину успехов в новом клубе.
"Несмотря ни на что, я очень хорошо отношусь к этому игроку. К сожалению, он так и проходил в подающих надежды талантах. "Фиорентина" — шанс все изменить в жизни. Последний шанс. Уверен, Александр осознает это и сделает все возможное, чтобы его не упустить. Тем более что все произошедшее с ним должно было закалить его и сделать тверже. А потому я искренне желаю ему успехов!" - сказал Романцев.
Напомним, что на текущей неделе Кокорин стал игроком "Фиорентины", перейдя из "Спартака". По сведениям СМИ, сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро.
Кокорин выступал за "Спартак" с лета минувшего года. Он провел в составе команды 10 матчей, забил два гола и сделал две голевые передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
Романцев: Кокорин так и проходил в подающих надежды талантах. "Фиорентина" - его последний шанс
Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев высказался о переходе форварда Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
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