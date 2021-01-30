Мостовой заявил, что Кокорин принял правильное решение, присоединившись к "Фиорентине". Также он высказался о периоде, проведенном игроком в "Спартаке".
"Я сразу одобрил переход Кокорина. Он правильно всё сделал. В "Спартак" Александр приходил в качестве звезды, а его отодвинули, не доверяли. К тому же, не до конца было ясно, кто кому принадлежит, кто кому должен. Кокорин выиграл от перехода, ведь к нему поменялось отношение в футбольном сообществе", - сказал Мостовой.
Он добавил, что в "Фиорентине" Кокорин может столкнуться с проблемами в общении с партнерами по команде.
"В "Фиорентине" также будут свои подводные течения. Возможно, не все партнеры будут хорошо относиться к Кокорину. Но всё зависит от самого Александра. Однако хорошая история. Если бы еще Мамаев туда ушел, все кофейни Флоренции закрылись бы", - заявил Мостовой.
Отметим, что на текущей неделе "Фиорентина" объявила о трансфере Кокорина из "Спартака". По неофициальным данным, "фиалки" заплатили за игрока 4,5 миллиона евро.
Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев поучаствовали в двух драках в центре Москвы. Впоследствии оба игрока оказались за решеткой.
Источник: ВсёПроСпорт
Мостовой: если бы еще Мамаев перешел в "Фиорентину", все кофейни Флоренции закрылись бы
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал трансфер форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Фиорентину".
Фото: "Фиорентина"
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