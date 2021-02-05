Бывший голкипер "Фиорентины": Кокорину нужно быть готовым к давлению

Экс-вратарь "Фиорентины" и сборной Франции Себастьян Фрей высказался о форварде "фиалок" Александре Кокорине, который накануне дебютировал в Серии А в матче с "Интером" (0:2).

Фото: ФК "Фиорентина"