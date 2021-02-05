"Кокорину нужно быть готовым к давлению. Во Флоренции вас всегда будут уважать, если вы носите футболку "Фиорентины" и полностью выкладываетесь, но если нет, то вы всегда будете подвергаться критике, которая со временем может вырасти в настоящее давление, которое нужно будет выдержать", - передает слова Фрея Euro-football.ru.
Напомним, что 6 февраля в матче 21-го тура чемпионата Италии с "Интером" 29-летний россиянин появился на поле на 73-й минуте, заменив сербского нападающего Душана Влаховича. Кокорин показал 100-процентную точность передач, выполнив 9 пасов.
"Фиорентина" по итогам 21 тура Серии А располагается на 12-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 22 очка. Следующий матч команды Чезаре Пранделли состоится 14-го февраля. "Фиалки" на выезде сыграют с "Сампдорией" в рамках 22-го тура чемпионата Италии.
Бывший голкипер "Фиорентины": Кокорину нужно быть готовым к давлению
Экс-вратарь "Фиорентины" и сборной Франции Себастьян Фрей высказался о форварде "фиалок" Александре Кокорине, который накануне дебютировал в Серии А в матче с "Интером" (0:2).
Фото: ФК "Фиорентина"
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