Широков - о дебюте Кокорина в Серии А: здорово вошел в игру и выглядел намного лучше друзей по команде

Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал дебют нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в составе "фиалок" в матче 21-го тура Серии А с "Интером" (0:2).
Фото: ФК "Фиорентина"
"По двигательной активности Саша выглядел намного лучше, чем его друзья по команде. Скорее всего, он находится в достаточно неплохой физической форме.

Мне показалось, что Кокорин здорово вошел в игру: много двигался, постоянно себя предлагал. Получил семь передач — все своему отдал. Конечно, можно было чуть больше сыграть вперед, но ему нужно почувствовать игру", - цитирует Широкова Sport24.

Напомним, что 29-летний россиянин заменил в матче с "Интером" сербского форварда "Фиорентины" Душана Влаховича на 73-й минуте, когда "фиалки" проигрывали со счетом 2:0. После появления Кокорина на поле счет на табло не изменился.

Нападающий подписал контракт с "Фиорентиной" 27 января 2021 года, перейдя из московского "Спартака" за 4,5 млн евро. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Теги: Кокорин Фиорентина Серия А Интер Широков
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