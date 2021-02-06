Семин отметил, что получить такое признание от болельщиков "Аталанты" дорогого стоит. Вместе с тем Миранчуку предстоит проделать сложную работу, чтобы стать игроком основного состава, добавил бывший тренер "Локомотива".
"Самое главное, Миранчук получил признание от болельщиков "Аталанты". Болельщики играют большую роль в успехе команды, создают атмосферу для игроков на стадионе. Получить подобную оценку дорогого стоит. Но Алексею предстоит провести достаточно сложную работу, чтобы стать футболистом основного состава. Как он использует данный шанс — это уже другой вопрос.
Болельщики из России тоже голосовали за Миранчука? Это замечательно. Мы же должны за своих голосовать", - сказал Семин.
Отметим, что в прошлом месяце Миранчук поучаствовал в шести матчах Серии А. Также он сыграл в двух матчах Кубка Италии и забил в них по одному голу.
Источник: Чемпионат
Семин прокомментировал признание Миранчука лучшим игроком месяца в "Аталанте"
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о признании хавбека Алексея Миранчука лучшим игроком января в "Аталанте".
Фото: AFP
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