Ранее Миранчук заявил, что приходит домой уставшим после тренировок "Аталанты". По словам Алексея, в России он такого не ощущал.
"Нужно быстрее приспосабливаться к новым реалиям — вот и все. Это не значит, что уровень наших тренировок и футбола ниже, чем в Европе. Просто игрок должен быть готов бороться со всеми сложностями, которые ему встречаются. Как только Алексей окончательно приспособится, он будет чаще играть в основе", - сказал Семин.
Напомним, что Миранчук играл под руководством Семина в "Локомотиве". В нынешнем сезоне полузащитник провел 14 матчей в Серии А, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Sport24
Семин: Миранчук больше устает в Италии? Это не значит, что уровень нашего футбола ниже, чем в Европе
Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал высказывание полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука об усталости после тренировок.
Фото: "Аталанта"
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