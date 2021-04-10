По словам Гаджиева, в данном случае уместно говорить, что трансфер Кокорина - провал "Фиорентины". Также тренер заявил, что для Кокорина этот переход был бы неудачным, если бы он пребывал в хорошей форме, но не выдерживал конкуренцию.
"Это исключительно провал клуба, но не игрока. "Фиорентина" заплатила за него деньги, а футболист по тем или иным причинам не может выступать. Для Александра этот трансфер был бы неудачей в том случае, если бы он находился в хорошей спортивной форме, но не мог выдержать конкуренцию. Травма — это в какой-то степени болезнь. Поэтому справедливо говорить, что с ним случилась беда", - сказал Гаджиев.
Напомним, что Кокорин в январе перешел из "Спартака" в "Фиорентину". Он провел за итальянскую команду три матча в Серии А и не отличился результативными действиями. Ранее Александр получил травму бедра, в марте он более 10 дней лечился в римской клинике. СМИ сообщают, что из-за травмы Кокорин может пропустить ближайшие матчи "Фиорентины".
Источник: RT
СМИ: Кокорин с высокой долей вероятности пропустит два ближайших матча из-за травмы бедра
Гаджиев: трансфер Кокорина - провал "Фиорентины", а не игрока
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев заявил, что переход нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину" не является провалом для игрока.
Фото: "Фиорентина"
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