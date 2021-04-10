"Год в тюрьме бесследно не проходит". Агент Сафонов высказался о травмах Кокорина

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о частых травмах российского форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: "Фиорентина"
Сафонов заявил, что на физическое состояние Кокорина повлияло пребывание в тюрьме.

"Год в тюрьме бесследно не проходит. Одно дело, когда тебе каждый день делают массаж, проводят прочие восстановительные процедуры. Не исключаю, что всё это повлияло на состояние Кокорина", - сказал Сафонов.

Напомним, что Кокорин в январе перешел в "Фиорентину" из "Спартака". Он провел за "фиалок" три игры в Серии А и не отличился результативными действиями. Ранее Кокорин получил травму бедра, в минувшем месяце он более 10 дней лечился в римской больнице. При этом Кокорин пока до конца не восстановился после травмы. СМИ сообщают, что он может пропустить ближайшие матчи "Фиорентины".

Источник: RT

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Теги: Кокорин Фиорентина Серия А
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