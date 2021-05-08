Кьер: противостоять Роналду - удовольствие, он всегда был настоящим чемпионом

Фото: Sky Sports Italia

В очередном матче Серии А "Милан" сыграет с "Ювентусом".



"Противостоять Роналду - всегда удовольствие. Мы с ним впервые встретились ещё 11-12 лет назад. И за эти годы он сильно изменился, но всегда был настоящим чемпионом.



Он живёт ради голов. Да, Роналду может провести неудачный матч, но на 90-й минуте может получить мяч и забить. Он постоянно находится в игре, не выключается. Поэтому он и находится на футбольной вершине уже 15 лет", - приводит слова Кьера Sky Sport Italia.