Валерий Баринов: не понимаю, зачем "Аталанта" купила Миранчука

Известный актер Валерий Баринов высказался о ситуации с российским полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком.
Фото: "Аталанта"
Баринов заявил, что не понимает, почему "Аталанта" подписала Миранчука, если игрок не очень нужен команде.

"Я не понимаю, зачем Миранчука покупали, если он не очень нужен? В "Аталанте" серьезная конкуренция. Мы же все понимаем. Непонятно, почему Лешу так продали и так купили", - сказал Баринов.

Отметим, что накануне Миранчук помог "Аталанте" обыграть "Парму" в матче 35-го тура Серии А. Алексей вышел на замену на 58-й минуте встречи и забил гол в компенсированное ко второму тайму время. В итоге "Аталанта" победила со счетом 5:2.

В текущем розыгрыше Серии А Миранчук провел 22 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

"Аталанта" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии (72 очка).

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей Миранчук высказался о голе в матче с "Пармой" (фото)

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Теги: Баринов В Миранчук Ал Аталанта Серия А
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