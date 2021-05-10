Баринов заявил, что не понимает, почему "Аталанта" подписала Миранчука, если игрок не очень нужен команде.
"Я не понимаю, зачем Миранчука покупали, если он не очень нужен? В "Аталанте" серьезная конкуренция. Мы же все понимаем. Непонятно, почему Лешу так продали и так купили", - сказал Баринов.
Отметим, что накануне Миранчук помог "Аталанте" обыграть "Парму" в матче 35-го тура Серии А. Алексей вышел на замену на 58-й минуте встречи и забил гол в компенсированное ко второму тайму время. В итоге "Аталанта" победила со счетом 5:2.
В текущем розыгрыше Серии А Миранчук провел 22 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
"Аталанта" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии (72 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
Алексей Миранчук высказался о голе в матче с "Пармой" (фото)
Валерий Баринов: не понимаю, зачем "Аталанта" купила Миранчука
Известный актер Валерий Баринов высказался о ситуации с российским полузащитником "Аталанты" Алексеем Миранчуком.
Фото: "Аталанта"
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