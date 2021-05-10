Пиоли: "Милан" был близок к идеалу в матче с "Ювентусом"

Главный тренер " Милана " Стефано Пиоли поделился эмоциями от победы команды в матче 35-го тура Серии А с "Ювентусом".

Стефано Пиоли

"Милан" разгромил соперника в гостях со счётом 3:0. Благодаря этой победе, "россонери" вернулись в топ-4 турнирной таблицы.



"Я не считаю, что есть некое идеальное выступления, но мы были к нему близки. "Милан" сыграл в очень зрелый футбол, одержав победу в одном из самых важных матчей. Мы ещё никогда не выигрывали на этом стадионе, победа нас очень радует", - цитирует Пиоли Football Italia.