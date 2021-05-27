Смородская: Кокорин - большой футболист, но его судьбу сломали тюрьмой

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о нападающем "Фиорентины" Александре Кокорине.
Фото: "Фиорентина"
Смородская заявила, что Кокорин - большой игрок. При этом на Александра сильное негативное влияние оказала история с тюремным заключением, отметила экс-президент "Локомотива".

"Что касается Кокорина, то, на мой взгляд, это большой футболист. Но его судьбу сильно сломали тюрьмой... Я не считаю, что он заслуживал такого срока. Да, поступок ужасен, но наказание не соответствовало преступлению. Как я понимаю, та статья даже не предусматривала такого срока... Права Кокорина и Мамаева были нарушены в ходе процесса. Конечно, вся эта история сильно надломила Александра как личность и как футболиста", - сказала Смородская.

Напомним, что Кокорин в январе перешел из "Спартака" в "Фиорентину". Он провел за новую команду четыре матча в минувшем розыгрыше Серии А и не отличился результативными действиями.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Смородская Кокорин Фиорентина Серия А
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