Напомним, что ранее Салихова раскритиковала приглашение португальца Руя Витории на пост главного тренера "Спартака". По ее мнению, клубу не стоит сотрудничать с этим специалистом.
"Негодование Салиховой по поводу назначения Витории? Здесь ее замечания справедливы. Я тоже не понимаю, чем этот специалист заслужил право работать в "Спартаке". Так что в чем-то она права.
Насколько корректно со стороны Салиховой было выносить сор из избы? Вы знаете, корректность — это не про "Спартак". У них все так... Так что она действует в русле тех взаимоотношений, которые сложились в клубе", - сказала Смородская.
Источник: Спорт-Экспресс
Зарема Салихова объяснила, почему недовольна приглашением Витории в "Спартак"
"Корректность - это не про "Спартак". Смородская прокомментировала резкие высказывания Салиховой
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила резкие высказывания бывшего представителя совета директоров "Спартака" Заремы Салиховой о выборе нового тренера "красно-белых".
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!