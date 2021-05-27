Массажист Кокорина - об операции на носу: раз Саша сделал так, значит, нужно

Сергей Колесников, массажист нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, дал комментарий по поводу решения футболиста сделать себе операцию по исправлению носовой перегородки.
Фото: "Getty Images"
"Александру и раньше делали подобную операцию, но потом ему ещё два раза влетело по носу. Не знаю в Италии это было или в России.

Если перегородка искривлена, нарушается дыхание и человек не получает достаточное количество кислорода. Я читал, что у Кака была подобная проблема. Он был в полном порядке, кроме выносливости, не мог долго держать высокий темп. Как только решили сделать ему операцию, у Кака всё наладилось.

Видимо, и тут специалисты посмотрели и решили сделать операцию. Футбол – контактный вид спорта. Раз Саша сделал так, значит, нужно. Лично с ним на эту тему я не общался", - приводит слова Колесникова "Чемпионат".

В январе этого года 30-летний форвард стал игроком "Фиорентины", подписав с "фиалками" контракт на 3,5 года. Итальянский клуб заплатил за россиянина 4,5 млн евро.

В составе "Фиорентины" он провел 4 матча, сыграв в общей сложности 91 минуту. За это время он успел получить одну желтую карточку. Получив травму в матче 25-го тура Серии А против "Ромы" (1:2), Кокорин не выходил на поле 12 матчей подряд.

"Фиорентина" заняла 13-е место в Серии А, набрав 40 очков в 38-ми матчах.

Первую часть сезона Александр Кокорин провел в составе "Спартака", куда перешел летом 2020 года на правах свободного агента. Он сыграл в 8 матчах в Российской Премьер-лиге и в 2 встречах в Кубке России, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Источник: Кокорин перенес операцию по исправлению носовой перегородки

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Теги: Кокорин Фиорентина Серия А Колесников
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