Отметим, ранее СМИ сообщили, что Кокорин собирается приехать в Италию пораньше. Указывалось, что форвард намерен заранее начать тренировки, чтобы предстать перед новым главным тренером "Фиорентины" Дженнаро Гаттузо в хорошей физической форме.
Как сообщил Лука Ди Франческо, пресс-атташе "Фиорентины", данные СМИ о Кокорине не соответствуют действительности.
"Перед сезоном запланирован один тренировочный сбор, который пройдет в Моэне с 17 по 31 июля. Из отпуска команда возвращается 9 июля. Именно к этой дате мы и ожидаем Кокорина. У нас нет никакой информации о том, что он может вернуться раньше", - сказал Ди Франческо.
Источник: РБ Спорт
В "Фиорентине" прокомментировали информацию о намерении Кокорина начать тренировки раньше партнеров по команде
В "Фиорентине" высказались об информации, согласно которой российский форвард команды Александр Кокорин этим летом начнет тренироваться раньше одноклубников.
Фото: "Фиорентина"
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