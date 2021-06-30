"Переход Кокорина в "Фиорентину" — эталонная махинация. Его за бесплатно никто не хотел брать, а тут купили. Агенты запудрили мозги итальянцам, обдурили их. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке. Видимо, итальянская мафия все еще существует", - приводит слова Канчельскиса Sport24.
Напомним, Кокорин пополнил состав "фиалок" в январе 2021 года, перейдя из московского "Спартака". Красно-белые выручили за трансфер 30-летнего россиянина 4,5 млн евро. Контракт форварда с "Фиорентиной" рассчитан до 30 июня 2024 года.
В минувшем сезоне Серии А Кокорин принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.
Канчельскис: переход Кокорина в "Фиорентину" - эталонная махинация. Видимо, итальянская мафия все еще существует
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис оценил переход нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: ФК "Фиорентина"
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