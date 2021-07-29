"Травмы у Кокорина нет. Да, он занимался отдельно, но это его нормальная тренировочная программа. Думаю, он будет доступен для товарищеского матча, но нужно подождать", - приводит слова Ди Франческо "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, согласно которой "Фиорентина" не заинтересована в услугах 30-летнего россиянина и намерена найти игроку новую команду. Сообщалось, что "фиалки" предложили приобрести Кокорина клубам Российской Премьер-Лиги и турецкой Суперлиги.
Сегодня, 29 июля, "Фиорентина" проведет товарищеский матч против "Левико Терме". Стартовый свисток игры прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Пресс-атташе "Фиорентины" объяснил, почему Кокорин тренируется отдельно от общей группы
Пресс-атташе "Фиорентины" Лука Ди Франческо рассказал, почему форвард "фиалок" Александр Кокорин работает по индивидуальной программе.
Фото: ФК "Фиорентина"
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