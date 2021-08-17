Как сообщает источник, клуб Серии А хочет следующим летом бесплатно подписать иранского футболиста. Отмечается, что Азмун и его представители не заинтересованы в подписании нового контракта с "Зенитом" и хотят уехать в Европу, надеясь решить вопрос с его переходом до конца текущего трансферного окна.
Чемпионат Италии является приоритетным вариантом продолжения карьеры для 26-летнего нападающего. Ранее в СМИ была информация, что французский "Лион" вступил в борьбу за Азмуна.
В текущем сезоне Сердар Азмун в составе "Зенита" провел 4 матча в РПЛ и сыграл во встрече за Суперкубок России. В этих играх он забил 5 голов. В петербургский клуб Азмун перешел из "Рубина" зимой 2019 года за 12 млн евро. Всего в составе "сине-бело-голубых" он сыграл в 87 матчах, забил 57 голов и отдал 19 результативных передач. Портал transfermarkt оценивает стоимость Азмуна в 25 млн евро.
Источник: Eurostavka
СМИ: "Аталанта" хочет подписать Азмуна следующим летом. Иранец намерен покинуть "Зенит" сейчас
"Аталанта" заинтересована в услугах форварда "Зенита" Сердара Азмуна.
Фото: "Getty Images"
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