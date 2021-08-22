— Адаптировался ли Миранчук к Италии? Я думаю, что да. Он прекрасно все понимает, говорит, общается на разговорном уровне. Сейчас ему не нужен переводчик, — цитирует Шпинева "СЭ".
25-летний Миранчук перешел в "Аталанту" из "Локомотива" в сентябре 2020. За год россиянин сыграл в 32 матча, в которых забил семь голов и дважды ассистировал партнерам.
В первом туре нового сезона чемпионата Италии "Аталанта" обыграла "Торино". Миранчук появился на поле на 57-й минуте.
"Аталанта" вырвала победу у "Торино", Миранчук вышел во втором тайме
Агент Миранчука: думаю, Алексей полностью адаптировался в Италии
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, считает, что игрок уже адаптировался к Италии.
Фото: Getty Images
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