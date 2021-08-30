Матчи Скрыть

Сделать ставку

В "Аталанте" опровергли слухи об интересе "Милана" к Миранчуку

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори опроверг информацию об интересе "Милана" к российскому полузащитнику команды Алексею Миранчуку.
Фото: "Getty Images"
Ранее в СМИ появилась информация, что "Милан" рассматривает Миранчука как один из вариантов усиления полузащиты. Отмечается, "красно-черные" уже сделали "Аталанте" предложение по переходу россиянина.

"Это неверная информация. Мы не получали предложений по Миранчуку", - приводит слова Сартори Eurostavka.

Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в прошлом году за 14,5 млн евро из "Локомотива". В текущем сезоне 25-летний футболист провел 2 матча в Серии А, сыграв в общей сложности 49 минут. Результативными действиями россиянин не отметился. Всего за "Аталанту" Миранчук сыграл в 33 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе к его клиенту со стороны "Милана"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Аталанта Милан Серия А Зарубежные трансферы Миранчук Ал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Алексей Миранчук: с Карпиным обсудили настрой и просто попытались понять друг друга
Виллиан расторг контракт с "Арсеналом" и стал игроком "Коринтианса"
Максименко: попасть в сборную – мечта каждого мальчишки со двора 1
Руководитель Hypercube: все чемпионаты выиграли от нашей реформы. Классический пример - Бельгия 2
Источник: ПСВ перехватил Винисиуса у "Зенита" 4
Тренер "Спартака" Руй Витория поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира
Петржела: переход в "Милан" для Алексея Миранчука - это хороший вариант
"Реал" вышел из переговоров по Мбаппе 4
Глава Hypercube: реформы должны сработать, помочь российскому футболу подняться с колен 6
Лещук: моя цель – выиграть чемпионство вместе с "Динамо" и как можно лучше выступить в еврокубках 1
В "Аталанте" опровергли слухи об интересе "Милана" к Миранчуку 1
Сборная России провела тренировку перед Хорватией в полном составе (фото) 2
Тульский "Арсенал" выступил за смягчение лимита на легионеров 4
Отец Влашича: наконец-то я вижу улыбку на лице Николы 25
"Увы, тайминг УЕФА окончательный". В "Спартаке" отреагировали на решение УЕФА по времени матчей Лиги Европы 9
СМИ: "Локомотив" согласовал трансфер полузащитника "Челси" Анджорина 13
Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе к его клиенту со стороны "Милана" 2
Московское "Динамо" заключило с Лещуком новый четырехлетний контракт
Малафеев: я бы назвал основным претендентом на роль первого номера сборной Дюпина 2
УЕФА заменил главного судью матча Россия - Хорватия 1
Источник: "Милан" намерен подписать Алексея Миранчука 14
Замены для Влашича и Азмуна, Крицюк возвращается в Россию, "Спартак" меняет Виторию. Главное за 30 августа 2
Мелкадзе потребуется еще месяц на восстановление после повреждения 1
В УЕФА назвали причину проведения домашних матчей "Спартака" в Лиге Европы в раннее время 12
"Это все домыслы". Федун - о сообщениях про возможное увольнение Витории 6
В "Спартаке" прокомментировали слухи о возможном назначении Фонсеки главным тренером команды 12
Агент Влашича высказался о ходе переговоров с "Вест Хэмом" 1
Агент Пабло опроверг информацию о предстоящем уходе игрока из "Локомотива" 1
Источник: к приведению в порядок газона на "Ак Барс Арене" привлекут украинского специалиста 3
СМИ: "Крылья Советов" отказали "Зениту" в трансфере Ломаева 5
Все новости
-