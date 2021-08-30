Ранее в СМИ появилась информация, что "Милан" рассматривает Миранчука как один из вариантов усиления полузащиты. Отмечается, "красно-черные" уже сделали "Аталанте" предложение по переходу россиянина.
"Это неверная информация. Мы не получали предложений по Миранчуку", - приводит слова Сартори Eurostavka.
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в прошлом году за 14,5 млн евро из "Локомотива". В текущем сезоне 25-летний футболист провел 2 матча в Серии А, сыграв в общей сложности 49 минут. Результативными действиями россиянин не отметился. Всего за "Аталанту" Миранчук сыграл в 33 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
Агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе к его клиенту со стороны "Милана"
В "Аталанте" опровергли слухи об интересе "Милана" к Миранчуку
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори опроверг информацию об интересе "Милана" к российскому полузащитнику команды Алексею Миранчуку.
Фото: "Getty Images"
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