Ранее в СМИ появилась информация, что "Милан" рассматривает Миранчука как один из вариантов усиления полузащиты. В "Аталанте" опровергли информацию об интересе к россиянину со стороны "россонери".
"Переход в "Милан" для Алексея - хороший вариант. Не знаю, согласится ли "Аталанта" на его переход. Вопрос, может быть, в деньгах, не знаю. Почему бы и нет, если на хороших условиях, то могут отдать", - цитирует Петржелу "СЭ".
Полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Аталанту" в прошлом году за 14,5 млн евро из "Локомотива". В текущем сезоне 25-летний футболист провел 2 матча в Серии А, сыграв в общей сложности 49 минут. Результативными действиями россиянин не отметился. Всего за "Аталанту" Миранчук сыграл в 33 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
Петржела: переход в "Милан" для Алексея Миранчука - это хороший вариант
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал интерес "Милана" к российскому полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.
Фото: "Getty Images"
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