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Переговоры между "Миланом" и ЦСКА по аренде Кастильехо зашли в тупик

Нападающий "Милана" Саму Кастильехо не перейдет в ЦСКА.
Фото: "Getty Images"
По информации источника, переговоры зашли в тупик из-за нежелания "армейцев" платить за аренду игрока. Отмечается, что "Милан" настаивает на платной аренде и не рассматривает вариант заключения сделки на условиях ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация, что "россонери" хотят получить за аренду испанского футболиста фиксированную выплату в размере 1 млн евро.

Саму Кастильехо выступает за "Милан" с 2018 года. В итальянский клуб он перешел из "Вильярреала" за 21,3 млн евро. В этом сезоне он провел 1 матч в Серии А. Всего за миланский клуб он сыграл в 109 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт 26-летнего футболиста с "Миланом" рассчитан до лета 2023 года, портал transfermarkt оценивает Кастильехо в 8 млн евро.

Источник: Sport24

Источник: "Милан" хочет получить 1 млн евро от ЦСКА за аренду Кастильехо

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Теги: Кастильехо Милан ЦСКА Российские трансферы Серия А
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