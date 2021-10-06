Напомним, ранее сообщалось, что Миранчук может покинуть "Аталанту" зимой из-за недостатка в игровом времени.
Великих усомнился в том, что Миранчук хочет уйти из "Аталанты" зимой. По его словам, вряд ли такой вариант рассматривался игроком и клубом.
"В Италии разговоров об уходе игрока значительно меньше, чем в России. То, что Алексей не получает игровую практику, правда, об этом говорят, но не так акцентированно. Не думаю, что он хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Уверен, что такой вариант не рассматривался ни со стороны игрока, ни клубом", - заявил Великих.
Источник: Матч ТВ
Алекс Великих: не думаю, что Миранчук хочет уйти из "Аталанты"
Футбольный менеджер Алекс Великих прокомментировал сообщения о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты".
Фото: "Аталанта"