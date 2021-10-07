Журналист отметил, что Миранчук и Кокорин не соответствуют уровню Серии А. Он заявил, что Алексея и Александра нельзя причислить даже к игрокам среднего уровня. Также Франки отметил, что Миранчук и Кокорин не могут привыкнуть к стилю футбола в Серии А.
"И Миранчук, и Кокорин не должны играть в Серии А. Они не очень хороши, давайте говорить прямо. Думаю, это игроки чуть ниже среднего уровня. <...> Дело даже не в менталитете, а в футболе. Только в Италии команды забивают максимум один-два гола за игру, футболисты очень много бегают, а оборона у нас лучшая в мире. У нас вратари остаются даже "не укушенными". Тот же матч "Ювентус" - "Челси" (1:0) - счет минимальный, а по сюжету была очень интересная игра. В Англии "Челси" в среднем забивает по два-три мяча, а в Италии они так не могут. Кокорин и Миранчук никак не привыкнут к такому футболу", - сказал журналист.
Источник: РБ Спорт
Журналист Tuttosport: Миранчук и Кокорин не должны играть в Серии А
Журналист итальянской газеты Tuttosport Массимо Франки поделился мнением о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке и форварде "Фиорентины" Александре Кокорине.
Фото: "Аталанта"