Накануне появилась информация, что "фиалки" рассматривают кандидатуру шведа в качестве замены нападающему Душану Влаховичу, который не планирует продлевать соглашение с клубом и может покинуть команду. Контракт серба рассчитан до лета 2023 года.
"Наш клуб не интересуется футболистом "Спартака", - сказал Праде.
Нападающий Джордан Ларссон перешел в "Спартак" в 2019 году за 4 млн евро из шведского "Норчепинга". В текущем сезоне швед провел 11 матчей во всех турнирах за "Спартак", результативными действиями не отметился. Всего за московский клуб он сыграл в 71 матче.
Источник: Metaratings
Источник: "Фиорентина" заинтересовалась нападающим "Спартака" Ларссоном
В "Фиорентине" опровергли информацию об интересе клуба к нападающему "Спартака" Ларссону
Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде опроверг информацию об интересе клуба к форварду московского "Спартака" Джордану Ларссону.
Фото: ФК "Спартак"