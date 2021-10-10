Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Наций УЕФА

Новости
Италия
0 - 0
БельгияПерерыв
Испания
21:45
ФранцияНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6

В "Фиорентине" опровергли информацию об интересе клуба к нападающему "Спартака" Ларссону

Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде опроверг информацию об интересе клуба к форварду московского "Спартака" Джордану Ларссону.
Фото: ФК "Спартак"
Накануне появилась информация, что "фиалки" рассматривают кандидатуру шведа в качестве замены нападающему Душану Влаховичу, который не планирует продлевать соглашение с клубом и может покинуть команду. Контракт серба рассчитан до лета 2023 года.

"Наш клуб не интересуется футболистом "Спартака", - сказал Праде.

Нападающий Джордан Ларссон перешел в "Спартак" в 2019 году за 4 млн евро из шведского "Норчепинга". В текущем сезоне швед провел 11 матчей во всех турнирах за "Спартак", результативными действиями не отметился. Всего за московский клуб он сыграл в 71 матче.

Источник: Metaratings

Источник: "Фиорентина" заинтересовалась нападающим "Спартака" Ларссоном


Теги: Фиорентина Серия А Ларссон Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Стерлинг может перейти в "Барселону"
В "Фиорентине" прокомментировали информацию об интересе к нападающему "Спартака" Ларссону
Кержаков прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против ЦСКА
СМИ: "Локомотив" рассматривал Осинькина на пост главного тренера команды
Боярский: "Спартаку" далеко до "Зенита" 7
Неймар: думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня 1
"Кажется, будет весело". Уткин - о Гисдоле в "Локомотиве" 1
Италия и Бельгия объявили стартовые составы на матч за 3-е место Лиги наций
Пресс-атташе "Фиорентины": Кокорин тренируется каждый день и улучшает свой итальянский 7
Калиниченко отреагировал на назначение Гисдоля наставником "Локомотива"
Сборная России прилетела в Марибор на матч со Словенией (фото) 2
ЦСКА сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в товарищеском матче, Чалов не забил пенальти в концовке 2
Сергей Павлов может возглавить "Волгарь"
"В позитив при Рангнике не верю". Смородская - о назначении Гисдоля тренером "Локомотива" 5
Селюк: к пятой игре в сборной разобрались, что достаточно три вратаря 4
Семин пожелал удачи новому тренеру "Локомотива" Гисдолю 1
Роберто Мартинес: хотим сразиться с чемпионами Европы, чтобы проверить свои способности
СМИ: лондонский "Арсенал" начал переговоры с агентом Азмуна 5
Официально: "Локомотив" достиг договоренности с Маркусом Гисдолем 22
В "Фиорентине" опровергли информацию об интересе клуба к нападающему "Спартака" Ларссону 2
Карасев назначен видеопомощником рефери на матч Болгария - Северная Ирландия
Капитан "Спартака-2006" забил гол с центра поля (видео) 6
Аксенов и Боков покидают ЦСКА. Оба тренера перейдут в "Текстильщик" 3
Вратарь Боков, Дзагоев и Васин - в стартовом составе ЦСКА на товарищеский матч с "Нижним Новгородом"
Ярмоленко забил 43-й гол за сборную Украины. До рекорда Шевченко - 5 мячей
Кобелев: сборная России обязана выходить на крупный турнир 5
Испания - Франция. Где смотреть финал Лиги наций онлайн 10 октября 2021
"Летим в Марибор". Сборная России отправилась в Словению (фото) 8
"Алания" перебарывает "Оренбург" и дышит в спину лидеру. Обзор 16-го тура ФНЛ 1
Италия - Бельгия. Где смотреть матч Лиги наций онлайн 10 октября 2021
Все новости
-