Алекс Великих: история Кокорина в Италии напоминает загадочный казус

Скаут Серии А Алекс Великих поделился мнением о ситуации с нападающим "Фиорентины" Александром Кокориным.

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Напомним, Кокорин не был включен в заявку "Фиорентины" на игру 8-го тура Серии А против "Венеции". Эта встреча проходит в эти минуты, счет 1:0 в пользу "Венеции". Сообщалось, что россиянин не сможет сыграть из-за перенапряжения мышц.



В "Фиорентину" российский нападающий Александр Кокорин перешел в январе 2021 года за 4,5 млн евро из московского "



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Кокорин может пропустить еще один матч "Фиорентины" из-за проблем с мышцами

"В Италии история Кокорина все больше напоминает загадочный казус: от футболиста, который покупался как усиление, с международным опытом, с рекомендациями от Капелло и Манчини, явно ждали намного большего. Если сначала говорили, что ему мешала чехарда тренеров и адаптационный период, то теперь даже с тренером Итальяно, который хорошо о нем отзывался, Кокорин не показывает себя", - сказал Великих.Напомним, Кокорин не был включен в заявку "Фиорентины" на игру 8-го тура Серии А против "Венеции". Эта встреча проходит в эти минуты, счет 1:0 в пользу "Венеции". Сообщалось, что россиянин не сможет сыграть из-за перенапряжения мышц.В "Фиорентину" российский нападающий Александр Кокорин перешел в январе 2021 года за 4,5 млн евро из московского " Спартака ". Контракт с Кокориным рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Кокорин провел 3 матча в Серии А, результативными действиями не отметился.Источник: Матч ТВ