Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Игроком интересуются "Аланьяспор" и "Адана Демирспор". Сообщается, что оба клуба хотят взять Кокорина в аренду.
В этом сезоне форвард провел на поле 27 минут и получил 1 желтую карточку. Матч против "Венеции" Александр пропустил из-за перенапряжения мышц.
В итальянский клуб россиянин перешел в январе этого года за 4,5 млн евро. Контракт с Кокориным рассчитан до 2024-го года.
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Источник: Eurostavka
Кокорин может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может перейти в клубы турецкой Суперлиги "Аланьяспор" или "Адана Демирспор".
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