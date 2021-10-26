"Я думаю, просто Кокорину надо взяться за голову и начать играть и тренироваться. Все знают, что у него есть мастерство, но, к сожалению, с характером не все так хорошо. Поэтому если он соберется, то может заиграть в любой команде", - передает слова Булыкина "ВсеПроСпорт".
В текущем сезоне Кокорин вышел на поле в 3-х матчах Серии А и сыграл в общей сложности 27 минут, отметившись одной желтой карточкой. Последний раз нападающий забивал в конце 2020 года, реализовав пенальти за "Спартак" в матче против "Ротора".
Булыкин - о Кокорине: все знают, что у него есть мастерство, но с характером не все так хорошо
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу нынешней формы форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Фиорентина"