Миранчук против "Сампдории": голевая, 2 передачи под удар и 1 обводка за 17 минут

Для Алексея Миранчука этот ассист стал вторым результативным действием в текущем сезоне и первым в Серии А. До этого единственным баллом в копилке россиянина была голевая передача в матче ЛЧ против "Вильярреала". Всего в нынешнем сезоне Миранчук сыграл в 8 встречах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 214 минут.
Напомним, недавно сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Севильи" и "Сассуоло".
Источник: Opta Sports
1 - ??Алексей Миранчук в матче против «Сампдории»:— OptaIvan (@OptaIvan) October 27, 2021
- 17 минут на поле
- 1 голевая передача
- 2 передачи под удар
- 1/1 успешных обводок
- 4/7 точных передач (2/3 в финальную треть)
- 5 потерь. pic.twitter.com/85cUoczspC