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Миранчук против "Сампдории": голевая, 2 передачи под удар и 1 обводка за 17 минут

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук поучаствовал в победе над "Сампдорией" (3:1) в матче 10-го тура Серии А.
Фото: ФК Аталанта
Российский полузащитник вышел на поле на 78-й минуте встречи. За это время он успел сделать 2 передачи под удар партнерам, одну успешную обводку, 2 передачи в финальную треть и совершил 5 потерь мяча. Также Миранчук отметился голевой передачей на Йосипа Иличича, гол которого установил окончательный счет встречи.

Для Алексея Миранчука этот ассист стал вторым результативным действием в текущем сезоне и первым в Серии А. До этого единственным баллом в копилке россиянина была голевая передача в матче ЛЧ против "Вильярреала". Всего в нынешнем сезоне Миранчук сыграл в 8 встречах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 214 минут.

Напомним, недавно сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Севильи" и "Сассуоло".

Источник: Opta Sports



Теги: Аталанта Миранчук Ал
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