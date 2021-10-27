Миранчук против "Сампдории": голевая, 2 передачи под удар и 1 обводка за 17 минут

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук поучаствовал в победе над "Сампдорией" (3:1) в матче 10-го тура Серии А.

Фото: ФК Аталанта

1 - ??Алексей Миранчук в матче против «Сампдории»:

- 17 минут на поле

- 1 голевая передача

- 2 передачи под удар

- 1/1 успешных обводок

- 4/7 точных передач (2/3 в финальную треть)

- 5 потерь. pic.twitter.com/85cUoczspC — OptaIvan (@OptaIvan) October 27, 2021

Российский полузащитник вышел на поле на 78-й минуте встречи. За это время он успел сделать 2 передачи под удар партнерам, одну успешную обводку, 2 передачи в финальную треть и совершил 5 потерь мяча. Также Миранчук отметился голевой передачей на Йосипа Иличича, гол которого установил окончательный счет встречи.Для Алексея Миранчука этот ассист стал вторым результативным действием в текущем сезоне и первым в Серии А. До этого единственным баллом в копилке россиянина была голевая передача в матче ЛЧ против "Вильярреала". Всего в нынешнем сезоне Миранчук сыграл в 8 встречах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 214 минут.Напомним, недавно сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Севильи" и "Сассуоло".Источник: Opta Sports