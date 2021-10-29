В "Торино" опровергли информацию об интересе к Миранчуку

Спортивный директор "Торино" Давиде Ваньяти отреагировал на новость о том, что российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук может перейти в туринский клуб.

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"Это все слухи. Мы не обсуждаем с "Аталантой" вариант аренды Миранчука, таких разговоров нет", - приводит слова Ваньяти



В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 8 матчей во всех турнирах. В общей сложности за бергамасков он сыграл в 39 матчах и забил 7 голов. Контракт Миранчука с "Аталантой" рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 млн евро.



Источник: Миранчук может перейти в "Торино" Напомним, ранее появилась информация, что "Торино" заинтересован в 26-летнем российском хавбеке и уже выходил на связь по поводу возможности его трансфера с представителями "Аталанты"."Это все слухи. Мы не обсуждаем с "Аталантой" вариант аренды Миранчука, таких разговоров нет", - приводит слова Ваньяти Sport24 В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 8 матчей во всех турнирах. В общей сложности за бергамасков он сыграл в 39 матчах и забил 7 голов. Контракт Миранчука с "Аталантой" рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 млн евро.