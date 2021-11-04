"Почему-то уверен, что он все равно должен заиграть. Некоторые вещи мне не особенно понятны. То игровое время, которое ему дают, он использует неплохо. Но полный матч Алексею не давали почти ни разу! С другой стороны, внутри команды ситуация видится совсем по-другому, но это лично мое мнение со стороны", - цитирует Семина "СЭ".
В текущем сезоне Алексей Миранчук провел 8 матчей во всех турнирах. В общей сложности за бергамасков он сыграл в 39 матчах и забил 7 голов. Контракт Миранчука с "Аталантой" рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает хавбека в 13,5 млн евро.
"Аталанта" занимает 5-е место в таблице Серии А, имея в активе после 11 матчей 19 очков. В субботу, 6 ноября, бергамаски в гостях сыграют против "Кальяри" в рамках 12-го тура чемпионата Италии. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:45 мск.
Алексей Миранчук был вызван в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра (11 ноября, 20:00 мск) и Хорватии (14 ноября, 17:00 мск).
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Семин: полный матч Миранчуку в "Аталанте" не давали почти ни разу!
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о перспективах Алексея Миранчука в "Аталанте".
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