"Кокорин? Там все очень непонятно, начиная с самого трансфера. С чем связана покупка? Никто не может дать внятный ответ. Кто-то должен разъяснить официально. Итальянцы вообще любители уходить от ответов по существу. И насчет отдачи Кокорина в аренду тоже темнят", - цитирует Алейникова "Матч ТВ".
Нападающий Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 млн евро. Россиянин подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 3 матча в Серии А, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин сыграл в 7 матчах.
Накануне "фиалки" уступили "Ювентусу" в гостевом матче 12-го тура Серии А (0:1). "Фиорентина" занимает 7-е место в таблице чемпионата Италии, имея в активе 18 очков. Следующий матч "Фиорентина" проведет 20 ноября против "Милана".
Алейников: мне непонятен трансфер Кокорина в "Фиорентину"
Экс-полузащитник "Ювентуса" Сергей Алейников заявил, что не понимает трансфер российского форварда Александра Кокорина в "Фиорентину".
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