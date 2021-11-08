— В 20-х числах ноября поеду в Италию, будет встреча с руководством, обсудим будущее. Переезд в Россию? Однозначно исключен.
Почему? Человек попробовал тот футбол, уклад жизни, ему так нравится, комфортно. Но хотелось бы играть. Сейчас получается так. Есть требования, видение тренера - своеобразное, скажем так, радикальное.
В Серии А есть еще 19 клубов. Начнется трансферное окно, все узнаем, — рассказал Шпинев в интервью "РБ Спорт".
26-летний Миранчук перешел в "Аталанту" в сентябре прошлого года. Клуб из Бергамо заплатил за полузащитника "Локомотиву" 14,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне российский футболист восемь раз появлялся на поле, выходя на замену, отметившись голевой передачей. Контракт Миранчука истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает игрока в 13,5 миллиона евро.
Агент Миранчука объяснил, почему полузащитник "Аталанты" не вернется в РПЛ
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, поделился информацией о будущем футболиста.
Фото: ФК "Аталанта"