Ранее появилась информация, что главными претендентами на Миранчука являются "Торино" и "Сассуоло"
"Стоит ли уходить Миранчуку? Это вам лучше объяснят агенты. В этом вопросе все должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли. Футболист должен действовать, исходя из ситуации, и принимать решение, что ему делать дальше, самостоятельно. Вот и все", - цитирует Семина "СЭ".
Полузащитник Алексей Миранчук подписал контракт с "Аталантой" осенью прошлого года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до конца июня 2024 года.
В текущем сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. В общей сложности за "Аталанту" он сыграл в 39 матчах, забил 7 голов и стал автором 3 результативных передач.
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Семин отреагировал на возможный уход Миранчука из "Аталанты"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отреагировал на слухи о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты".
Фото: РПЛ