В частности, Долгий сообщил о шутке со стороны защитника Мартина Касереса. По его словам, тот шутил по поводу отбывания тюремного заключения Кокориным.
"Однажды на Сашино место в раздевалке он приклеил распечатку картинки - старая кнопочная "Нокия", и на ней текст на русском: "Дежурный телефон тюремщика". Даже не знаю, как он это сделал", - сказал Долгий.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин поучаствовал в трех играх и не отличился результативными действиями.
Напомним, что Кокорин является игроком "Фиорентины" с января. 30-летний российский нападающий перешел в стан "фиалок" из "Спартака".
Источник: Матч ТВ
Бывший ассистент Кокорина сообщил о шутках в "Фиорентине" по поводу тюремного заключения Александра
Максим Долгий, являвшийся ассистентом форварда "Фиорентины" Александра Кокорина в первые недели его нахождения в Италии, рассказал, как над россиянином шутили партнеры по команде.
Фото: "Фиорентина"