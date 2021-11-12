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Непомнящий - о Миранчуке: я против того, чтобы он прозябал в "Аталанте"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из "Аталанты".
Фото: РИА Новости
"Надо ли ему уходить из "Аталанты"? Дело в том, что еще при его переходе я держался мнения, что игроку уровня Миранчука надо, чтобы он играл. Сидеть, ждать, адаптироваться и так далее - это не для него. Поэтому я против того, чтобы он прозябал там. В хорошем клубе, в хорошей команде, но не играл. Рекомендаций давать не хочу, хочу лишь, чтобы он играл", - приводит слова Непомнящего "Спорт день за днем".

Полузащитник Алексей Миранчук подписал контракт с "Аталантой" осенью прошлого года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до конца июня 2024 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. В общей сложности за "Аталанту" он сыграл в 39 матчах, забил 7 голов и стал автором 3 результативных передач.

"Аталанта" в последнем матче перед паузой на игры национальных команд в гостях обыграла "Кальяри" (2:1). Миранчук провел всю игру на скамейке запасных. В таблице Серии А бергамаски располагаются на 4-м месте, набрав в 12 матчах 22 очка. 20 ноября подопечные Гасперини на своем поле примут "Специю" (17:00 мск).


Теги: Миранчук Ал Аталанта Серия А Непомнящий
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