Алейников: я бы посоветовал Миранчуку попробовать себя в "Монако", где Головин может помочь ему быстро интегрироваться

Бывший игрок "Ювентуса" Сергей Алейников высказался о перспективах полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".

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— Миранчук — хороший игрок, но если в "Аталанте" он вообще не выходит на поле, то лучше продать его уже в январе.Я бы посоветовал ему не возвращаться в Россию и, возможно, попробовать силы в чемпионате Франции, например, в "Монако", где играет ещё один россиянин – Головин, который может помочь ему быстро интегрироваться, — рассказал Алейников в интервью ITASportPress.26-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне россиянин ни разу не вышел в футболке клуба из Бергамо в основном составе, довольствуясь лишь восемью выходами на замену из 16 матчей сезона.Ранее появилась информация, что зимой Миранчука может арендовать один из клубов итальянской Серии А.