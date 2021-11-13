Директор "Аталанты" - о Миранчуке: тренер делает выбор, а результаты подтверждают его правоту

Директор "Аталанты" Умберто Марино прокомментировал положение российского полузащитника клуба Алексея Миранчука.

Фото: ФК "Аталанта"

"На сегодняшний день нет ни одного случая проявленного интереса к игроку, вопрос об уходе футболиста в ближайшее трансферное окно тоже не ставится. Сегодня я могу сказать только одно: я не вижу, что футболист находится в беде. Это исключительно технический момент, тренер делает выбор, а результаты подтверждают его правоту", - сказал Марино.



Ранее сообщалось, что "Торино" является главным претендентом на россиянина и готово арендовать его с правом выкупа.



В текущем сезоне Миранчук сыграл в 8 встречах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 215 минут. За это время он успел отдать одну голевую передачу. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 13.5 млн евро.



Источник: TuttoAtalanta