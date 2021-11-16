По информации источника, россиянина предлагали генуэзцам в качестве усиления в зимнее трансферное окно, но команда Андрея Шевченко ответила отказом.
Ранее появилась информация, что "фиалки" могут расторгнуть контракт с Александром Кокориным.
Нападающий Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 млн евро. Россиянин подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 3 матча в Серии А, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин сыграл в 7 матчах.
Источник: Матч ТВ
В Италии сообщили, что "Фиорентина" может расторгнуть контракт с Кокориным
СМИ: Кокорина предлагали "Дженоа". Команда Шевченко отказалась от россиянина
Одним из вариантов продолжения карьеры в Италии для нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина до недавнего времени был "Дженоа".
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