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Агент Миранчука рассказал о том, как прошла встреча с руководством "Аталанты"

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, рассказал о встрече с руководством итальянского клуба.
Фото: "Аталанта"
Шпинев заявил, что встреча прошла в позитивной атмосфере. Руководство "Аталанты" сообщило агенту, что довольно трансфером Миранчука. Клуб не рассматривает возможность продажи игрока, отметил Шпинев.

"Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство "Аталанты" в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лешей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесет "Аталанте" много пользы", - сказал Шпинев.

Отметим, что в текущем розыгрыше Серии А Миранчук поучаствовал в шести матчах и сделал одну голевую передачу.

Источник: Чемпионат

Источник: "Милан" изучает возможность трансфера Миранчука


Теги: Миранчук Ал Аталанта Серия А Шпинев
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