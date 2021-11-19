Спортивный директор "Аталанты" заявил, что Миранчук останется в клубе

Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори прокомментировал статус российского полузащитника Алексея Миранчука в команде.

Фото: ФК "Аталанта"

"Миранчуком интересовались другие клубы серии А. Но официальных переговоров не было. Наш клуб верит в игрока и видит его положительные качества. Его время скоро придет, мы в этом уверены", - сказал Сартори.



В нынешнем сезоне Миранчук провел 8 матчей за "Аталанту" во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Российский полузащитник не вышел на поле в трех последних матчах клуба против "Лацио", "Манчестер Юнайтед" и "Кальяри".



Последний раз Миранчук появлялся в стартовом составе бергамасков 18 сентября в матче против "Салернитаны".



Источник: ITA Sport Press