"Миранчуком интересовались другие клубы серии А. Но официальных переговоров не было. Наш клуб верит в игрока и видит его положительные качества. Его время скоро придет, мы в этом уверены", - сказал Сартори.
В нынешнем сезоне Миранчук провел 8 матчей за "Аталанту" во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Российский полузащитник не вышел на поле в трех последних матчах клуба против "Лацио", "Манчестер Юнайтед" и "Кальяри".
Последний раз Миранчук появлялся в стартовом составе бергамасков 18 сентября в матче против "Салернитаны".
Источник: ITA Sport Press
Спортивный директор "Аталанты" заявил, что Миранчук останется в клубе
Спортивный директор "Аталанты" Джованни Сартори прокомментировал статус российского полузащитника Алексея Миранчука в команде.
Фото: ФК "Аталанта"