Накануне состоялась встреча агента Миранчука с руководством бергамасков.
"Агенты встретились, а решение должен принимать Алексей. Третьим лицам не стоит решать за него. Если уходить в аренду, то только из-за желания самого Леши. Хотя я считаю, что он способен найти свой лучший футбол в "Аталанте", - приводит слова Семина Sport24.
Полузащитник Алексей Миранчук подписал контракт с "Аталантой" осенью прошлого года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до конца июня 2024 года. В текущем сезоне 26-летний футболист провел 8 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. В общей сложности за "Аталанту" он сыграл в 39 матчах, забил 7 голов и стал автором 3 результативных передач.
Спортивный директор "Аталанты" заявил, что Миранчук останется в клубе
Семин: Миранчук способен найти свой футбол в "Аталанте"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в составе "Аталанты"
Фото: РПЛ