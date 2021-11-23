"Кокорин" вернулся к тренировкам в общей группе", - цитирует пресс-службу "фиалок" "Спорт-экспресс".
Нападающий Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 млн евро. Россиянин подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 3 матча в Серии А, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин сыграл в 7 матчах.
В октябре стало известно, что Кокорин получил легкую травму, а именно перенапряжение мышц.
В "Фиорентине" сообщили, что Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе
В "Фиорентине" рассказали, что российский нападающий команды Александр Кокорин вернулся к полноценным тренировкам после мышечной травмы.
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