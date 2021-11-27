В "Вероне" прокомментировали слухи об интересе к Миранчуку

Спортивный директор "Вероны" Тони Д'Амико отреагировал на информацию об интересе его клуба к российскому полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.

Фото: ФК "Аталанта"





Напомним, сегодня об интересе "Вероны" к россиянину сообщил журналист Николо Скира.



Кроме того, сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Торино", "Дженоа" и "Сассуоло". При этом спортивный директор "Аталанты" заявлял, что Миранчук не покинет клуб до конца сезона.



В нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук 26-летний россиянин появлялся на поле в 6 матчах, сыграв еще дважды в ЛЧ. Последние 5 матчей бергамасков Миранчук целиком просидел в запасе.

"Интерес "Вероны" к Миранчуку? Это фейк", - цитирует Д'Амико " СЭ ".Напомним, сегодня об интересе "Вероны" к россиянину сообщил журналист Николо Скира.Кроме того, сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Торино", "Дженоа" и "Сассуоло". При этом спортивный директор "Аталанты" заявлял, что Миранчук не покинет клуб до конца сезона.В нынешнем розыгрыше Серии А Миранчук 26-летний россиянин появлялся на поле в 6 матчах, сыграв еще дважды в ЛЧ. Последние 5 матчей бергамасков Миранчук целиком просидел в запасе.