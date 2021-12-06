Напомним, сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что "Фиорентина" рассматривает два варианта расставания с Кокориным в зимнее трансферное окно - аренду россиянина в другой клуб или же согласование с ним условий разрыва контракта.
"Окажись я на его месте, возможно, постарался бы найти какой-то вариант с арендой, попробовал бы вернуться в "Спартак", чтобы получать игровую практику. И через полгода он может вернуться в лучшей форме и помочь клубу. Главная проблема и для Александра, и для "Фиорентины" в том, что он почти не выходит на поле", - сказал Халилович.
Нападающий Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 млн евро. Россиянин подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 4 матча в Серии А, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин сыграл в 7 матчах.
За московский клуб Кокорин провел 10 матчей и забил 2 гола.
Источник: РБ Спорт
"Фиорентина" рассматривает два варианта расставания с Кокориным
Халилович: на месте Кокорина попробовал бы вернуться в "Спартак", чтобы получать игровую практику
Бывший защитник "Сатурна" Денис Халилович высказал мнение о нападающем "Фиорентины" Александре Кокорине.
Фото: "Фиорентина"