Агент Ал.Миранчука дал ответ по поводу слухов об интересе к игроку

Агент Алексея Миранчука Валерио Джуффрида отреагировал на слухи об интересе итальянских клубов к футболисту.

Фото: Eurosport.ru





"Есть ли конкретный интерес к Миранчуку? На данный момент нет", - сказал Джуффрида.



Напомним, что Алексей Миранчук вышел в старте против "Вероны" в матче Серии А и забил свой первый мяч в сезоне за "Аталанту". Статистика игрока составляет 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал голевой пас.



"Аталанта" занимает третью позицию в чемпионате Италии (37 очков) и уступает лишь "Милану", который набрал 39 очков и "Интеру" (37 очков).



Источник: РБ-Спорт Агент футболиста "Аталанты" Алексея Миранчука Валерио Джуффрида прокомментировал информацию об интересе " Милана ", "Торино" и "Сассуоло" к российскому полузащитнику."Есть ли конкретный интерес к Миранчуку? На данный момент нет", - сказал Джуффрида.Напомним, что Алексей Миранчук вышел в старте против "Вероны" в матче Серии А и забил свой первый мяч в сезоне за "Аталанту". Статистика игрока составляет 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал голевой пас."Аталанта" занимает третью позицию в чемпионате Италии (37 очков) и уступает лишь "Милану", который набрал 39 очков и "Интеру" (37 очков).Источник: РБ-Спорт