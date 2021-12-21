В начале декабря сообщалось, что "фиалки" могут разорвать контракт с россиянином, действующий до 2024 года, если не смогут отправить игрока в аренду в другую команду. Также накануне появилась информация, что Кокориным заинтересовались подмосковные "Химки".
"С профессиональной точки зрения ему необходимо найти клуб даже с меньшей зарплатой. Если есть предположения из России, то пусть приезжает. Будет ли это шагом назад? В Италии Кокорин даже не играет. Сейчас любой клуб, где он будет играть - шаг вперед для него", - приводит слова Колоскова РБ Спорт.
Нападающий Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 млн евро. Россиянин подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 4 матча в Серии А, а также сыграл в 1 матче Кубка Италии, результативными действиями не отметился. В общей сложности за "Фиорентину" Кокорин сыграл в 9 матчах.
Колосков: сейчас любой клуб, где Кокорин будет играть - шаг вперед для него
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном возвращении нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина в Россию.
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